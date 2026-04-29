29 abr. 2026
Recoleta

Buen movimiento de entradas en Pedro Juan Caballero

El presidente Luis Vidal comentó que hay un furor por ver a Neymar y Santos en Pedro Juan Caballero.

Abril 29, 2026 01:04 p. m. • 
Por Redacción D10
rio parapiti.jpg

Vista del estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Foto: Prensa 2 de Mayo

Neymar con Santos vienen a Paraguay la próxima semana en el inicio de las revanchas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en choque que será el próximo martes 5 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Rio Parapití de Pedro Juan Caballero.

El directivo canario comentó en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental que se habilitaron 20.500 entradas y se agotaron los sectores de Preferencias y Plateas, quedando solamente 6000 boletas del sector de las graderías. Las expectativa es tal, que hasta tienen un palco reservado para la familia de Neymar en el estadio norteño.

PROBLEMA. El mandamás comentó que inicialmente iban a recibir a Cerro Porteño también en el Norte, pero la directiva del Gallo les informó que el campo de juego no estaría en condiciones de aguantar dos encuentros, por lo que analizan el cambio de escenario para el duelo frente al Ciclón.

“Vamos a darle prioridad al partido del martes. Estaríamos presentando el cambio de escenario”, mencionó en la 1080 AM.

Recoleta Luis Vidal Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Recoleta FC.jfif
Recoleta
Luis Vidal quiere estadios llenos en la Sudamerrcana
El presidente de Recoleta, Luis Vidal, señaló que pretende jugar a estadio lleno en cada partido por la Copa Sudamericana.
Marzo 21, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta
Recoleta
Recoleta, en el Grupo D de la Sudamericana
Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Recoleta ya conoce a sus adversarios en esta participación histórica.
Marzo 19, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
HCNFqmFW0AADsgu.jpeg
Recoleta
Iván Piris se pierde lo que resta de la temporada
El autor de un tanto histórico para Recoleta, de la clasificación en la Copa Sudamericana, sufrió una seria lesión de ligamentos.
Marzo 17, 2026 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta FC_66002635.jpg
Recoleta
Con bajas para medir a Olimpia
Deportivo Recoleta presenta algunas bajas sensibles para lo que será el choque frente a Olimpia.
Marzo 13, 2026 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Gcq4n9UW0AI8tO6.jfif
Recoleta
Recoleta evalúa estadios para jugar la Sudamericana
El presidente de Recoleta, Luis Vidal, contó que se encuentran planificando lo que será la competencia en Copa Sudamericana.
Marzo 10, 2026 01:01 p. m.
 · 
Redacción D10
HBpYoy4XkAABqsc.jpeg
Recoleta
Luis Vidal: “Hoy Recoleta está en boca de toda América”
Luis Vidal, presidente de Recoleta, disfruta de la histórica clasificación del equipo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Marzo 06, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más