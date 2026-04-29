Buen movimiento de entradas en Pedro Juan Caballero

Neymar con Santos vienen a Paraguay la próxima semana en el inicio de las revanchas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en choque que será el próximo martes 5 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Rio Parapití de Pedro Juan Caballero.

El directivo canario comentó en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental que se habilitaron 20.500 entradas y se agotaron los sectores de Preferencias y Plateas, quedando solamente 6000 boletas del sector de las graderías. Las expectativa es tal, que hasta tienen un palco reservado para la familia de Neymar en el estadio norteño.

PROBLEMA. El mandamás comentó que inicialmente iban a recibir a Cerro Porteño también en el Norte, pero la directiva del Gallo les informó que el campo de juego no estaría en condiciones de aguantar dos encuentros, por lo que analizan el cambio de escenario para el duelo frente al Ciclón.

“Vamos a darle prioridad al partido del martes. Estaríamos presentando el cambio de escenario”, mencionó en la 1080 AM.

