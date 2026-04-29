29 abr. 2026
Recoleta

La familia de Neymar tendrá un palco especial ante Recoleta

Recoleta recibirá Santos la semana siguiente por Copa Sudamericana y Neymar, estrella del conjunto brasileño, contará con un palco especial en el estadio Río Parapití para su familia.

Abril 29, 2026 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Neymar

Neymar, durante el partido de Santos ante San Lorenzo de Almagro.

Foto: AFP

Neymar es la gran figura que tiene el Santos brasileño, que la semana siguiente visitará Paraguay para afrontar su encuentro con Recoleta, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En medio de lo que significa la presencia de la estrella paulista, la directiva del conjunto paraguayo, encabezada por Luis Vidal, está ultimando los detalles para albergar ese partido internacional.

Neymar va a estar. Tiene hasta un palco reservado para la familia, que nos lo pidieron. Espero que sea una linda fiesta y que hagamos una gran presentación para representar a Paraguay”, declaró el presidente del Canario, Luis Vidal, en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

La llegada del que fuera estrella del Barcelona hace años, genera mucha expectativa en la afición de Pedro Juan Caballero. El duelo está marcado para el martes 5 de mayo, a las 20:30, en el estadio Río Parapití.

Por otro lado, sobre su habilitación para tener minutos en el certamen internacional, aclaró: “En esta fase ya no puedo jugar”. Explicó que “no pasa a ser una prioridad. Como hubo un tema de inscripción, donde estaba registrado como presidente de la institución, en la fase de grupos no voy a poder jugar”.

Pero después, ocasionalmente podría ser, en caso de pasar. Pero no es importante ni relevante, acá lo importante y relevante es que recoleta siga avanzando”, sentenció Luis Vidal. Tras el empate sin goles ante Deportivo Cuenca, Recoleta llegó a tres unidades y ocupa el tercer lugar de la tabla, mientras que el Santos está último con un punto.

Recoleta Neymar
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