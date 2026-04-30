30 abr. 2026
Recoleta

Con dos bajas ante Cerro Porteño

Jorge González, entrenador de Recoleta, se refirió a lo que se viene para el equipo en el torneo Apertura.

Abril 30, 2026 01:02 p. m. • 
Por Redacción D10
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El estratega. Jorge González, DT del Canario.

El técnico de Recoleta, Jorge González, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó detalles de los aprestos para el partido frente a Cerro Porteño en el torneo Apertura 2026.

El DT canario contó que el equipo tendrá dos bajas obligadas como las de Alexander Franco, expulsado frente a Nacional y la de Junior Noguera, que por contrato no puede ser de la partida frente al Ciclón.

González confirmó que el juego del sábado ante el Cerro cambiará de locación y no se disputará en Pedro Juan Caballero como fue programado en un principio, pero aguardan la confirmación oficial del escenario del encuentro que podría ser el Arsenio Erico.

El DT adelantó que Recoleta pondrá su equipo titular frente al Azulgrana, con la excepción de los dos mencionados y, luego, realizarán una evaluación para ver quiénes serán los que disputarán el juego frente al Santos por Copa Sudamericana, el martes desde las 21.30 en Pedro Juan Caballero.

Recoleta Jorge González Torneo Apertura
Redacción D10
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