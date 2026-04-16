17 abr. 2026
Recoleta

“Fue una epopeya para nosotros”

Recoleta FC disputó este martes uno de los partidos más importantes y mediáticos de su vida institucional ante el Santos FC de Brasil y el hecho realmente fue noticia, ya que perdía 1-0 desde casi el arranque del partido y culminó igualando por el marcador 1-1, en condición de visitante.

Abril 16, 2026 08:38 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETA

Emoción. Festejo indescriptible en el rostro de los jugadores.

Foto: AFP

Por el Grupo D de la Conmebol Sudamericana, el Canario empató de manera épica al Peixe de São Paulo, en el Vila Belmiro. El equipo brasileño tuvo en sus filas al astro Neymar Jr. Recoleta FC después del cierre de la segunda jornada continúa invicto, los dos partidos los igualó por el mismo marcador (1-1).

Su presidente, Luis Vidal, no ocultó su alegría y orgullo al destacar como una epopeya lo conseguido en tierras brasileñas. “Fue una epopeya para nosotros este resultado; jugarles de igual a igual es muy difícil. Santos juega muy bien, Neymar hizo un partidazo”, dijo el titular canario en charla con Fútbol a lo Grande.

El próximo partido de Recoleta será ante el Deportivo Cuenca, el martes 28 de abril, de visitante, en Ecuador.

CIFRA. 5/05/2026 se disputará la revancha entre el Reco vs. Santos. Se podría mudar del Defensores al Río Parapití, en PJC.

Recoleta Copa Sudamericana Santos
Redacción D10
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