El alocado festejo de Jorge González

Recoleta sigue siendo noticia tras su histórica victoria ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Nuevo Gasómetro y posterior clasificación a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

A los 36 minutos de la primera parte se produjo el gol del triunfo por intermedio de Alan Wlk que disparó con potencia al primer palo de Orlando Gill dándole de esta manera la clasificación a Recoleta.

En el gol de Wlk, el técnico Jorge González tuvo un “alocado” festejo con los demás componentes de la banca de suplentes de Recoleta en lo que fue una alegría desbordante.

Recoleta terminó como líder e invicto en la Conmebol Sudamericana con 8 puntos y avanzó a los octavos de final de la competencia de la que participa por primera vez en su historia.