27 may. 2026
Recoleta

El alocado festejo de Jorge González

Jorge González, técnico de Recoleta, tuvo un particular festejo en el gol de Alan Wlk que le dio la clasificación a su equipo a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Mayo 27, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jorge González festejó con todo el gol de Alan Wlk.

Recoleta sigue siendo noticia tras su histórica victoria ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Nuevo Gasómetro y posterior clasificación a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

A los 36 minutos de la primera parte se produjo el gol del triunfo por intermedio de Alan Wlk que disparó con potencia al primer palo de Orlando Gill dándole de esta manera la clasificación a Recoleta.

En el gol de Wlk, el técnico Jorge González tuvo un “alocado” festejo con los demás componentes de la banca de suplentes de Recoleta en lo que fue una alegría desbordante.

Recoleta terminó como líder e invicto en la Conmebol Sudamericana con 8 puntos y avanzó a los octavos de final de la competencia de la que participa por primera vez en su historia.

Jorge González Recoleta Copa Sudamericana
Redacción D10
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