27 may. 2026
Recoleta

Nelson Ferreira: “Merecíamos clasificar”

Nelson Ferreira, portero y figura de Recoleta, reconoció que sufrieron para lograr una merecida clasificación a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Mayo 27, 2026 10:26 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-SANLORENZO-RECOLETA

Rodrigo Auzmendi define ante la gran salvada de Nelson Ferreira. Alejandro PAGNI / AFP

ALEJANDRO PAGNI/AFP

Recoleta sigue haciendo historia en su primera participación en la Conmebol Sudamericana. Derrotó a San Lorenzo de Almagro en la última fecha en condición de visitante y se clasificó a los octavos de final del certamen de manera invicta.

Una de las grandes figuras del Canario fue el portero Nelson Ferreira, quien charló con la televisión luego de la hazaña. “No nos podíamos eliminar invictos, veníamos buscando la victoria y se nos escapaba. El empate no nos servía y el único camino era la victoria”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la tapada más complicada que le tocó resolver en el partido, Ferreira no tuvo dudas. “La más difícil fue la que le saqué a Cuello (Alexis) en el primer tiempo”, reconoció.

Por último consideró justa la clasificación histórica del humilde equipo paraguayo. “Somos un club nuevo en el torneo y considero que merecíamos clasificar”, sentenció en medio de una enorme alegría.

Recoleta Nelson Ferreira Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rio parapiti.jpg
Recoleta
Buen movimiento de entradas en Pedro Juan Caballero
El presidente Luis Vidal comentó que hay un furor por ver a Neymar y Santos en Pedro Juan Caballero.
Abril 29, 2026 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETA
Recoleta
“Fue una epopeya para nosotros”
Recoleta FC disputó este martes uno de los partidos más importantes y mediáticos de su vida institucional ante el Santos FC de Brasil y el hecho realmente fue noticia, ya que perdía 1-0 desde casi el arranque del partido y culminó igualando por el marcador 1-1, en condición de visitante.
Abril 16, 2026 08:38 a. m.
 · 
Redacción D10
hhhh.png
Recoleta
Recoleta buscaría llevar a Santos y a Neymar a la Terraza
Luis Vidal, presidente de Recoleta, confirmó que Neymar vendrá a Paraguay y existe la idea de cambiar la localía.
Abril 14, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Vidal
Recoleta
Luis Vidal aguarda autorización para jugar la Sudamericana
Luis Vidal, presidente de Recoleta, no descarta jugar la Copa Sudamericana, aunque está pendiente de una autorización.
Abril 13, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta
Recoleta
En la previa “era un partido perdido”, dijo el DT de Recoleta
Recoleta logró un gran punto frente a San Lorenzo de Almagro en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su entrenador Jorge González dijo que en la previa, “ante los ojos de todos podríamos decir que era un partido perdido”.
Abril 09, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Vidal.jpg
Recoleta
Luis Vidal: “No necesito figuretear”
Luis Vidal, presidente de Recoleta, reconoció que siente “maldad” por lo que fue su participación como jugador en Recoleta y que las chances de disputar la Sudamericana es algo que todavía está por definirse.
Marzo 31, 2026 12:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más