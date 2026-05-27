Nelson Ferreira: “Merecíamos clasificar”

Recoleta sigue haciendo historia en su primera participación en la Conmebol Sudamericana. Derrotó a San Lorenzo de Almagro en la última fecha en condición de visitante y se clasificó a los octavos de final del certamen de manera invicta.

Una de las grandes figuras del Canario fue el portero Nelson Ferreira, quien charló con la televisión luego de la hazaña. “No nos podíamos eliminar invictos, veníamos buscando la victoria y se nos escapaba. El empate no nos servía y el único camino era la victoria”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la tapada más complicada que le tocó resolver en el partido, Ferreira no tuvo dudas. “La más difícil fue la que le saqué a Cuello (Alexis) en el primer tiempo”, reconoció.

Por último consideró justa la clasificación histórica del humilde equipo paraguayo. “Somos un club nuevo en el torneo y considero que merecíamos clasificar”, sentenció en medio de una enorme alegría.