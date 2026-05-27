Jorge González valora la histórica clasificación

Jorge González, técnico de Recoleta, conversó en conferencia de prensa luego del histórico triunfo de 1-0 ante San Lorenzo de Almagro, lo que significó la clasificación a octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

El técnico funebrero tuvo palabras de agradecimiento. “Agradecido con Dios, con mi mamá que está en el cielo y que intervino para que podamos conseguir este resultado”, arrancó diciendo. “Nadie creía y salimos primero en el grupo. Traté de cuidar los detalles y estoy muy feliz por esta clasificación”, añadió.

Consultado sobre las claves para esta histórica clasificación, Jorge fue muy sincero. “Trabajo y humildad, simplemente eso. Sabíamos que si perdíamos no pasaba nada y hoy muchos están hablando bien de nosotros”, destacó.

Además agradeció a la colectividad paraguaya en Argentina que acudió al Nuevo Gasómetro para alentarlos. “Tuvimos compatriotas que viven acá que vinieron a apoyarnos, gracias por eso”, indicó.

Por último destacó esta clasificación que no fue para nada fácil. “A los jugadores no les afectó el público, en ningún partido. Trabajamos en la parte cognitiva y aquí está el resultado. Teníamos todo para perder, pero si ganábamos teníamos este premio, hoy todos hablan de Recoleta”, sentenció.