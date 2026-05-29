¡Bomba! Recoleta se ilusiona con el regreso de Ale Silva para la Copa

El entrenador Jorge González habló con Fútbol a lo Grande sobre esa posibilidad y dejó abierta la puerta para el retorno del mediocampista, quien recientemente dejó Olimpia tras cumplir uno de sus grandes objetivos personales.

“Realmente Ale Silva sólo salió de Recoleta por ir a cumplir el sueño de retirarse en Olimpia. No sé qué decisión tomará después de la salida de Olimpia. Estamos atentos a un posible retorno. Sería lindo tener a Ale Silva en un torneo internacional”, expresó el estratega por radio Monumental 1080 AM.

Las declaraciones rápidamente despertaron expectativa atendiendo que el club vive uno de los momentos más importantes en su historia tras clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alejandro Silva dejó una huella importante en el equipo aurinegro y su posible regreso aparece como una opción más que interesante pensando en afrontar una fase decisiva a nivel continental. Su experiencia, jerarquía y liderazgo podrían convertirse en piezas fundamentales para un plantel que sueña en grande.

Mientras aguardan por conocer al rival en los octavos de final, en Recoleta ya comienzan a moverse en busca de potenciar el plantel. Y el posible retorno de Alejandro Silva promete convertirse en una de las novelas más seguidas del mercado paraguayo.