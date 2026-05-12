12 may. 2026
Recoleta

Jorge González lamenta la derrota y pide corregir errores

El DT de Recoleta FC, Jorge González, analizó la caída 3-2 ante Ameliano y reconoció que los errores defensivos terminaron siendo determinantes para el resultado final.

Mayo 12, 2026 04:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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Caída en Villeta. El Canario salió con las manos vacías del estadio de Ameliano tras ser derrotado por 3-2, el tercero del rival llegó en el último minuto.

GENTILEZA/APF

El entrenador de Recoleta FC, Jorge González, analizó la caída 3-2 sufrida por su equipo y reconoció que los errores defensivos terminaron siendo determinantes para el resultado final.

En conferencia de prensa, el estratega aurinegro destacó la entrega de sus dirigidos, aunque admitió que el equipo dejó escapar puntos importantes en un partido que tuvo pasajes favorables del Canario.

“Competimos y tuvimos momentos buenos, pero en esta clase de encuentros los detalles marcan la diferencia”, expresó González luego del compromiso.

El técnico también señaló que el plantel deberá trabajar para recuperar la solidez y volver rápidamente al camino de los buenos resultados. A pesar de la derrota, valoró la actitud mostrada por sus futbolistas hasta el final del partido. Recoleta peleó hasta los últimos minutos, pero terminó quedándose con las manos vacías en un encuentro cargado de emociones y goles.

El próximo rival de Reco será Olimpia, el campeón, este viernes desde las 9:30 en el estadio Erico Galeano en la ciudad de Capiatá.

Recoleta Sportivo Ameliano APF
Redacción D10
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