21 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ramón Sosa podría regresar este fin de semana

El atacante paraguayo del Palmeiras, Ramón Sosa, tiene una recuperación sorprendente y podría volver en el partido contra el Flamengo este sábado.

Mayo 21, 2026 04:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ramón Sosa se prepara para su regreso.

Foto: Gentileza.

El atacante paraguayo Ramón Sosa había encendido las alarmas tras sufrir una esguince en el tobillo izquierdo jugando para el Palmeiras, lo que inicialmente hizo temer una grave lesión ligamentaria que pusiera en riesgo sua participación en la Copa del Mundo.

Sin embargo, los exámenes médicos recientes del club paulista confirmaron una evolución médica sorprendente y descartaron por completo cualquier intervención quirúrgica, trayendo un enorme alivio tanto a los aficionados del Verdão como a los de la Albirroja.

Ante este panorama favorable, el jugador no estará fuera de competencia largo tiempo, sino que tiene grandes posibilidades de ser convocado para el clásico de este sábado frente a Flamengo en el Maracaná.

Para el cuerpo técnico de Abel Ferreira, su regreso prematuro es clave, ya que la ausencia del extremo en la jornada anterior evidenció una notable falta de peso y creatividad en la ofensiva del Palmeiras.

La gran noticia para el público local es que el delantero llegará en óptimas condiciones para defender a la Albirroja en la cita mundialista, superando los pronósticos más pesimistas.

Con un registro de 30 partidos, siete goles y cinco asistencias en la presente temporada brasileña, la recuperación de Sosa asegura la presencia de una de las principales cartas de ataque de Paraguay en el máximo escenario internacional.

Ramón Sosa Palmeiras Campeonato Brasileño
Redacción D10
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