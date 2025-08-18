18 ago. 2025
Olimpia

Ramón Díaz rechaza a Santos por su compromiso con Olimpia

El Santos habría ofrecido a la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz unos USD 5.000.000 por temporada.

Agosto 18, 2025 06:16 p. m. • 
Por Redacción D10
ramon doaz.jpg

Ramón Diaz gesticula durante un entrenamiento de Olimpia.

Foto: Gentileza

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron el interés de Santos de Brasil y decidieron continuar al mando de Olimpia, que no levanta cabeza en el Torneo Clausura 2025, informó Geglobo.

La directiva del Peixe buscó al argentino para reemplazar a Cleber Xavier, destituido tras la caída por 6-0 ante el Vasco da Gama, que provocó las lágrimas de impotencia de Neymar.

Sin embargo, el adiestrador argentino agradeció la oferta por estar concentrado en rescatar al Decano de su dura realidad, que navega en aguas turbulentas en el campeonato.

Según el citado medio, esta fue la segunda vez que el club brasileño intentó sin éxito la contratación del riojano, ya que el primer contacto se produjo antes de la llegada de Cleber Xavier, y poco después de dejar el Corinthians, con el que ganó el Campeonato Paulista.

Olimpia, que viene de empatar sin goles contra Libertad en el clásico blanco y negro, por la fecha 8 del torneo doméstico, se encuentra en el séptimo lugar con nueve puntos en la tabla. Su próximo rival será General Caballero, en Juan León Mallorquín.

Será en Villa Hayes

El compromiso entre Fernando de la Mora, de la división Intermedia, y Olimpia, correspondiente a la tercera fase de la Copa Paraguay 2025, se disputará finalmente en Villa Hayes, confirmó ayer la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El encuentro se jugará en estadio Facundo de León Fossati, propiedad del 12 de Junio de esa ciudad, el próximo miércoles 3 de septiembre, desde las 16:00.

Olimpia Ramón Díaz Santos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gx7rDYPWMAAOOQe.jpg
Olimpia
Ramón y Emiliano Díaz, preocupados por el rendimiento
Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica de Olimpia, manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo tras la derrota por goleada ante Guaraní.
Agosto 11, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira olimpia.jpg
Olimpia
Ramón Díaz pierde a Gastón Olveira para el clásico más añejo
Ramón Díaz, entrenador de Olimpia, introducirá cambios importantes para el juego contra Guaraní.
Agosto 07, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
GxwD1l5WAAA6fmG.jpeg
Olimpia
Las extraordinarias condiciones de “Claudinha”
José Lezcano, presidente del departamento de fútbol de Olimpia, ponderó las condiciones de la juvenil Claudia Martínez.
Agosto 07, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_42244724.jpg
Olimpia
Gastón Olveira enciende alarmas en Olimpia
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, no terminó el entrenamiento de este miércoles y es gran duda en el equipo franejado.
Agosto 06, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Eber Aquino_0006869102_18564170.jpg
Olimpia
Olimpia pedirá destitución de la Comisión de Árbitros
Julio Jiménez, asesor jurídico del Olimpia, adelantó que solicitarán la destitución de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Agosto 05, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
GxcaIsvXcAAin9Y.jpeg
Olimpia
“El crimen perfecto”
Óscar Vicente Scavone, presidente honorario, lanzó duras críticas contra el VAR que “inventó” un penal para Cerro Porteño.
Agosto 05, 2025 12:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más