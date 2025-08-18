Ramón Díaz rechaza a Santos por su compromiso con Olimpia

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron el interés de Santos de Brasil y decidieron continuar al mando de Olimpia, que no levanta cabeza en el Torneo Clausura 2025, informó Geglobo.

La directiva del Peixe buscó al argentino para reemplazar a Cleber Xavier, destituido tras la caída por 6-0 ante el Vasco da Gama, que provocó las lágrimas de impotencia de Neymar.

Sin embargo, el adiestrador argentino agradeció la oferta por estar concentrado en rescatar al Decano de su dura realidad, que navega en aguas turbulentas en el campeonato.

Según el citado medio, esta fue la segunda vez que el club brasileño intentó sin éxito la contratación del riojano, ya que el primer contacto se produjo antes de la llegada de Cleber Xavier, y poco después de dejar el Corinthians, con el que ganó el Campeonato Paulista.

Olimpia, que viene de empatar sin goles contra Libertad en el clásico blanco y negro, por la fecha 8 del torneo doméstico, se encuentra en el séptimo lugar con nueve puntos en la tabla. Su próximo rival será General Caballero, en Juan León Mallorquín.

Será en Villa Hayes

El compromiso entre Fernando de la Mora, de la división Intermedia, y Olimpia, correspondiente a la tercera fase de la Copa Paraguay 2025, se disputará finalmente en Villa Hayes, confirmó ayer la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El encuentro se jugará en estadio Facundo de León Fossati, propiedad del 12 de Junio de esa ciudad, el próximo miércoles 3 de septiembre, desde las 16:00.