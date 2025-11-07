Terminar el año de la mejor forma posible

En cuanto al futuro del entrenador Ever Hugo Almeida, nada está definido. El DT tiene contrato por todo el 2026, pero según informaciones, no continuaría al frente del plantel principal.

Por de pronto, el elenco franjeado se enfoca en lo que será su partido de mañana, desde las 17:00 ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Para dicho encuentro, Almeida recupera a su capitán Richard Ortiz, quien será titular tras cumplir dos fechas de suspensión por la tarjeta roja que vio en el superclásico ante Cerro Porteño.

El Decano necesita sumar de a tres para confirmar de una vez por todas su clasificación a la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.