07 nov. 2025
Olimpia

Terminar el año de la mejor forma posible

La misión de Olimpia es terminar el 2025 de la mejor manera posible para luego hacer una reestructuración de cara a lo que será la próxima temporada cuando varios jugadores no continuarán y llegarán al menos seis refuerzos de categoría.

Noviembre 07, 2025 06:59 a. m. • 
Por Redacción D10
olimpia práctica practica_64038864.jpg

Charla. Almeida conversando con algunos jugadores.

Foto: Prensa - Olimpia

En cuanto al futuro del entrenador Ever Hugo Almeida, nada está definido. El DT tiene contrato por todo el 2026, pero según informaciones, no continuaría al frente del plantel principal.

Por de pronto, el elenco franjeado se enfoca en lo que será su partido de mañana, desde las 17:00 ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Para dicho encuentro, Almeida recupera a su capitán Richard Ortiz, quien será titular tras cumplir dos fechas de suspensión por la tarjeta roja que vio en el superclásico ante Cerro Porteño.

El Decano necesita sumar de a tres para confirmar de una vez por todas su clasificación a la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Olimpia Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
