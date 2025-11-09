Richard Ortiz, dolido y con vergüenza

Olimpia dejó escapar el triunfo ante el ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 20 del torneo Clausura en un compromiso que iba ganando, pero que se lo empataron con un jugador menos en el tramo final del compromiso.

Richard Ortiz, capitán franjeado, habló tras el partido e hizo una fuerte autocrítica, no solo por este partido, sino por toda la temporada. “Dolida y con vergüenza a la vez porque tuvimos un año para el olvido, no queda otra que levantar cabeza y trabajar”, comenzó diciendo.

Sobre el partido en sí, Richard culpó a la ansiedad. “La ansiedad nos jugó en contra, fallamos un montón, como diez goles claves”, indicó.

El capitán franjeado metió a todos en la bolsa. “Todos somos culpables”, contestó.

Por último fue consultado sobre su futuro como jugador de Olimpia. “No, vamos a ver después”, cerró.