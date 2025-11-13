Planificando lo que será el próximo año
Pese a que aún faltan dos fechas para que culmine el torneo Clausura 2025, Olimpia ya va planificando lo que será la próxima temporada, cuando tendrá competencia internacional, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
En cuanto a refuerzos, suenan varios nombres, pero por ahora nada oficial.
César Castro, lateral izquierdo del 2 de Mayo, sería otro de los apuntados.
Todo se irá confirmando en diciembre una vez concluida la temporada.
Sobre Ever Hugo Almeida, pese a que tiene contrato por un año más, informaciones indican que no continuará al frente del equipo. Se buscaría un técnico argentino.