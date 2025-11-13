Javier Díaz de Vivar y la actualidad de la Albirroja

La Selección Paraguaya se alista para lo que serán los amistosos ante Estados Unidos este sábado a las 19:00 y México el martes a las 22:30 con dotación casi completa en el estado de Delaware, norteamérica.

Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, charló con Fútbol a lo Grande desde Estados Unidos comentando detalles de los preparativos de la Albirroja. “La idea es seguir fortaleciendo el grupo. Estamos esperando la llegada de Andrés Cubas, con él completamos la plantilla”, indicó.

Consultado sobre Omar Alderete, a disposición luego de un par de semanas de ausencia en su equipo, el Sunderland. “Omar está superbién, está practicando normal con los compañeros”, reveló.

Sobre el clima en norteamérica, Javier Díaz de Vivar, explicó: “El lunes a la tarde hizo un frío polar terrible, ahora ya está mejorando y la temperatura se mantiene agradable”, detalló.

Por último habló sobre la presencia de público paraguayo el día del partido. “Estimamos que unos 4.000 paraguayos estarán en el estadio”, cerró.