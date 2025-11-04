Olimpia: “Las obras avanzan con los ajustes naturales”

Olimpia emitió este martes un comunicado en el que condenó con vehemencia “las informaciones incorrectas o malintencionadas de las últimas semanas” que se lanzaron en las redes sociales y en medios de comunicación sobre la construcción de su nuevo estadio, el Osvaldo Domínguez Dibb.

Sobre este punto, la entidad de Para Uno sostiene que “las obras avanzan con los ajustes naturales de un emprendimiento de esta envergadura, que involucra procesos de ingeniería, gestión, planificación y control de calidad”.

Agregó que cada etapa responde a un cronograma técnico cuidadosamente diseñado, que socializado en la nota. En este sentido, la demolición y la excavación ya están culminadas, mientras que está en ejecución el muro de contención, que terminará el próximo mes.

El Estadio ODD será sede del Mundial 2030, tal como lo confirmó oficialmente la FIFA en diciembre de 2024. Un mes antes de ese año, en una reunión con socios importantes y dueños de los nuevos palcos del este, el presidente de la institución, Rodrigo Nogués, había presentado el proyecto final, que tendrá capacidad para 46.000 personas.