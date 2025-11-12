Olimpia: Suenan nombres

A falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura, y con la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador Ever Almeida, ya suenan nombres de jugadores que podrían llegar a Olimpia para la temporada siguiente.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el periodista argentino Nelson Laffitte mencionó que cuatro atletas de Independiente de Avellaneda tendrían chances de vestir la casaca decana.

El primero es Facundo Zabala, quien hasta mitad de año estuvo en Para Uno y ahora podría retornar al club al no adaptarse a la entidad argentina. Siempre de acuerdo con las palabras de Laffitte, el lateral por izquierda no rindió lo esperado y teniendo en cuenta su alto costo, la institución de Avellaneda le estaría buscando una salida a su situación.

En este sentido, Olimpia está bien visto ya que la deuda (USD 2.000.000) que mantiene Independiente con el Franjeado por el jugador entraría en la negociación.

Por otra parte, el periodista manifestó que hay una posibilidad de que el delantero Gabriel Ávalos deje Avellaneda y también se habla del Decano como destino.

El tercero es Rodrigo Fernández Cedrés, quien ya conoce el balompié nacional. Apuntó que el volante queda libre en diciembre, pero de los mencionados, es el que más opciones tiene para continuar en el club argentino.

Otro de Independiente que suena es el lateral derecho Federico Vera. Por último, José Florentín, de Central Córdoba, también está siendo vinculado a Olimpia para el 2026.