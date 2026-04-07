Rally del Paraguay amplía grilla para la presente temporada

Con altas autoridades nacionales y deportivas, en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) se cumplió con el lanzamiento del “Rally del Paraguay 2026”, competencia que por segundo año consecutivo forma parte de la grilla del Campeonato Mundial de Rally.

El Rally del Paraguay 2026 tendrá 4 días de competencia, del jueves 27 al domingo 30 de agosto, siendo en el día 1 el shakedow y la largada simbólica. Para el día 2, la travesía recorrerá las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras y Autódromo con una Súper Especial.

En el día 3, la competencia se cumple en Bella Vista, Bella Vista Sur, Hoenau, Trinidad y Costanera de Encarnación, en el Parque de los Teros con otra Súper Especial, mientras que en el día 4 el recorrido pasa por Encarnación, detrás del emblemático Hotel, Artigas, Artigas Oeste con la premiación final en el Molino San José, con presencia de público en general.

El presidente del COP, Camilo Pérez, expuso en el momento de la presentación: “Tuvimos cosas increíbles en el 2025, y queremos redoblar la apuesta para este año, logramos ser el mejor Rally del Mundo y eso nos llena de orgullo, así que el desafío es superior a lo realizado”

Posteriormente, el dirigente explicó cómo se harán los tramos en esta oportunidad. “Así que teníamos que hacer algo mejor, así que vamos ampliando, con un recorrido total de 22 tramos a los 19 del año pasado, que se completa con un total de 356 kilómetros sobre los 335 del 2025 y ascendemos en tripulaciones, de 48 a 60 para este año”, refirió.

El titular del COP además apuntó que esperan el ingreso de unos 200 millones de dólares a la economía paraguaya, superando a la cifra registrada en su primera temporada.

“Cálculo de la revista Forbes, que la economía que ingresó la competencia es de 133 millones de dólares y ahora queremos elevar a 200 millones de dólares, y de esta manera buscamos el siguiente parche, el de ser el mejor Rally en el 2026 y de lo que estamos seguros que el Rally del Paraguay no se va más, porque somos y seremos el mejor del mundo”, comentó.

Por su parte, el presidente de la República Santiago Peña manifestó que la edición 2026 pondrá a prueba la fuerza de trabajo de los nuestros compatriotas. “Los paraguayos no tenemos límites, y esto es más que una simple carrera, es una prueba de trabajo que nos permite competir con los mejores del mundo”, sentenció.