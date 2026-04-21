21 abr. 2026
Rally del Paraguay

Encarnación: Presentan la segunda edición del Rally del Paraguay

En medio de una gran expectativa se realizó el lanzamiento oficial del WRC Rally del Paraguay 2026 y la presentación del itinerario de la prueba que se correrá del 27 al 30 de agosto.

Abril 21, 2026 07:44 a. m. • 
Por Antonio Rolín - Corresponsal de Itapúa
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El evento contó la presencia de autoridades nacionales y deportivas.

Foto: Gentileza.

Encarnación e Itapúa ya palpitan lo que será el 2do rally del Paraguay, que este año aumentará los kilómetros de recorrido como también se aguarda aumentar la cantidad de tripulaciones participantes.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en un conocido hotel de Encarnación y fue encabezado por el presidente de la republica Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, el CEO del Rally del Paraguay, César Marsal, ministros del poder ejecutivo, autoridades departamentales y locales.

En la oportunidad, el presidente del comité organizador- Cesar Marsal, destaco que el WRC Rally del Paraguay 20226, será el rally más largo del campeonato mundial- atendiendo que aumentará de 19 a 22 tramos como también de recorrido- que para de 335 km a 356 km de carrera. Asimismo, los organizadores esperan aumentar la cantidad de tripulaciones de 48 a 60.

En ocasión del lanzamiento oficialmente el Rally del Paraguay 2026, César Marsal, destaco que el wrc volverá a la roja tierra de Itapúa con la misión de volver a convertirse en uno de los mejores eventos del calendario mundial.

Así también, el presidente del comité organizador presentó la chapa oficial del rally, que contiene imágenes de las reducciones jesuíticas de Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangué- como también el lapacho en flor.

Marsal resaltó que la primera edición del WRC Rally del Paraguay 2025, en un hecho inédito fue premiado por la FIA como la mejor carrera del mundo, y también recibió un reconocimiento por turismo deportivo sostenible tras la recuperación de un espacio en la localidad de Hohenau.

“Los pilotos internacionales quedaron enamorados de Paraguay tras la primera edición y queremos que este año sea aun mejor. Estamos trabajando para eso y creemos que llegaremos en óptimas condiciones para la fecha”, indico.

Cabe resaltar que este año el rally del Paraguay tendrá 4 días de competencia y 356 km de recorrido que pasará por más de 10 localidades.

En esta edición, la competencia contempla super especiales en la costanera de Encarnación- sector Paseo de los Teros y el área verde el subembalse del arroyo Quiteria.

Asimismo, la prueba tendrá su largada simbólica en el sambódromo de Encarnación, donde esperan recibir más de 15.000 personas, que podrán disfrutar de demostraciones dinámicas y otras actividades vinculadas al automovilismo de elite.

El directivo agrego que el país espera la llegada de miles de visitantes y un movimiento económico superior al obtenido en el 2025. El primer Rally del Paraguay fue ganado por el piloto francés Sébastien Ogier.

Por su parte, el presidente Santiago Peña, remarcó que el país organizará el mundial de rally durante tres temporadas, agregando que el anhelo es que la fecha del país nunca más salga del calendario.

“Nos preparamos para vivir el mejor rally del mundo. Hoy desde Encarnación presentamos los detalles del Rally del Paraguay 2026, y estamos listos para redoblar la apuesta con 22 pruebas especiales y más de 356 kilómetros de pura adrenalina por los hermosos paisajes de Itapúa. Este evento es histórico, porque no solo nos pone en las grandes ligas del deporte ante más de 100 naciones, sino que también impulsará enormemente nuestra economía al recibir a más de 400.000 visitantes”, posteo en sus redes Peña.

“Vamos a seguir demostrando de lo que somos capaces y posicionando a nuestro país en lo más alto. Queremos asegurar el Rally por al menos una década. El objetivo es mantenerlo en el calendario mundial y queremos concretar la permanencia de la máxima categoría del automovilismo en Paraguay años antes de finalizar mi gestión en 2028. El mandatario destacó el buen trabajo que se viene haciendo, no obstante, instó a no bajar la guardia y seguir trabajando con firmeza para consolidar este histórico proyecto”, indico.

Automovilismo Otros Deportes
Antonio Rolín - Corresponsal de Itapúa
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