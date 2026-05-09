Avanzan gestiones internacionales rumbo al Rally del Paraguay 2026

Del encuentro participaron el Director Ejecutivo del Rally del Paraguay, César Marsal; el Director General Adjunto, Ricardo Deggeller; y el Director General de Comunicación Estratégica del MITIC, quienes junto al diplomático italiano analizaron oportunidades de trabajo conjunto orientadas al posicionamiento internacional del Rally del Paraguay.

Durante la reunión se trazaron líneas de cooperación y articulación institucional que apuntan a fortalecer la proyección del evento a través de alianzas con agencias internacionales y medios especializados de Italia, consolidando al Rally como una plataforma de visibilidad global para el país.

Asimismo, se abordó el interés y el potencial vínculo con el histórico automovilismo italiano, incluyendo la posibilidad de participación de la escudería Lancia en el marco del Rally del Paraguay, sujeta a los procesos y definiciones correspondientes, lo que refuerza el atractivo internacional del evento y su conexión con la tradición del rally mundial.

Autoridades del Rally del Paraguay junto al embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi.

Invitación para el Country Presentation en Génova

En ese contexto, el Embajador Marcello Fondi extendió una invitación para que el Rally del Paraguay pueda estar presente en el Country Presentation que se realizará en la ciudad de Génova, en conjunto con REDIEX, durante el mes de junio próximo. Esta instancia representa una oportunidad clave para promover el Rally y al Paraguay en un ámbito internacional, ante actores estratégicos del sector económico, turístico y deportivo.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) se acompaña este proceso aportando gestión institucional, articulación interinstitucional y estrategia comunicacional, con la convicción de que el Rally del Paraguay constituye una plataforma estratégica para proyectar al país, dinamizar territorios y consolidar alianzas internacionales.

Las autoridades destacaron que se continuará trabajando de manera coordinada, afinando el trazado y acelerando acuerdos, con el objetivo de que el Rally del Paraguay 2026 vuelva a posicionarse como una experiencia de primer nivel, con impacto deportivo, económico y comunicacional para el país.