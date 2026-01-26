26 ene. 2026
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay, preseleccionado para Premios Mundiales a la Excelencia en Turismo Deportivo

El WRC UENO Rally del Paraguay fue preseleccionado en la categoría Impacto Comunitario en Turismo Deportivo para los Premios a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible.

Rally del Paraguay 2025

El corazón del Sur vibró con todo con el Rally del Paraguay realizado en Itapúa.

Foto: José Bogado - Última Hora

La Secretaría Nacional de Turismo, el Comité Olímpico Paraguayo, el Rally del Paraguay y el Touring y Automóvil Club Paraguayo, presentaron en conjunto dicha candidatura para el reconocimiento mpulsado por la Federación Internacional del Automóvil – FIA y ONU Turismo.

Desde la organización informaron que la fase final del proceso de evaluación está en curso y que a finales del mes de febrero darán a conocer los resultados finales a los candidatos preseleccionados de las distintas categorías.

Con cuatro categorías, los premios están diseñados para reconocer iniciativas que impulsan la sostenibilidad, la innovación, el impacto social y exitosos ejemplos de asociación público-privada dentro del sector del turismo deportivo, al tiempo que promueven y fomentan prácticas responsables que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Recordemos que el Rally del Paraguay conquistó la cima del automovilismo mundial con el reconocimiento por parte FIA como el Mejor Rally del Mundo 2025, un reconocimiento sin precedentes que posiciona al país como potencia emergente en el calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

La primera edición del Campeonato Mundial de Rally en Paraguay movilizó a más de 210.000 personas durante esa semana, cifra que incluyó a 51.062 visitantes extranjeros para el evento.

