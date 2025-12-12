12 dic. 2025
Rally del Paraguay

Paraguay gana el Rally del Año en su debut mundial

Paraguay no solo debutó: Conquistó la cima del WRC. Y lo hizo con organización, pasión y visión de futuro.

Paraguay hizo historia en el deporte motor. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) coronó al WRC ueno Rally del Paraguay como el Mejor Rally del Mundo 2025, un reconocimiento sin precedentes que posiciona al país como potencia emergente en el calendario del Campeonato Mundial de Rally.

El galardón fue entregado en Tashkent, Uzbekistán, durante la Gala Anual de Premiación de la FIA, donde se distinguen los hitos más importantes del automovilismo global. Entre los premios más codiciados está el de “Rally del Año”, reservado para la fecha que demuestra excelencia organizativa, impacto deportivo, innovación, seguridad y una experiencia única para el público.

En esta edición, Paraguay superó a sedes históricas como Portugal, Finlandia, Japón y a potencias emergentes como Arabia Saudita, consolidándose como la mejor fecha debutante en la historia del WRC.

Santiago Peña: “Este premio confirma que Paraguay está listo para ser sede permanente”

El Presidente de la República, Santiago Peña, recibió el reconocimiento en nombre del país y celebró el impacto nacional del evento: “Este premio es la confirmación de que Paraguay tiene todo para ser una sede permanente del WRC. Lo que Finlandia logró en más de 70 años, nosotros podemos lograrlo también: convertir al Rally en parte de nuestra identidad. Este Rally no solo nos proyecta internacionalmente, también inspira a una nueva generación de pilotos y refuerza el orgullo de todo un país.”

Peña reiteró que el Rally del Paraguay es una política de Estado orientada al turismo, infraestructura, juventud y expansión del deporte motor.

César Marsal: “Paraguay soñó en grande… y lo logró”

El Director Ejecutivo del WRC ueno Rally del Paraguay, César Marsal, destacó la coordinación inédita entre instituciones públicas, sector privado y comunidad: “Este reconocimiento pertenece a todos. Paraguay demostró que, cuando trabaja unido, no tiene techo.”

Marsal adelantó que la edición 2026 será aún más espectacular, con nuevos tramos, una Súper Especial nocturna, mejoras en el Parque de Servicio y más espacios seguros para espectadores. El próximo Rally se disputará del 27 al 30 de agosto.

Cifras que explican la consagración

* US$ 133 millones de impacto económico.

* 210.000 espectadores en cuatro días.

* Cobertura en 106 países.

* Infraestructura renovada en caminos, iluminación, energía y salud.

* Organización impecable, sin suspensiones y con niveles de seguridad destacados por la FIA.

Pilotos y equipos calificaron al público paraguayo como “el más apasionado del calendario”, consolidando la imagen del país como anfitrión de clase mundial.

