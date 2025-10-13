13 oct. 2025
Rally del Chaco

Rally del Chaco 2025 es de interés nacional

El Rally del Chaco 2025 es de interés nacional, así lo declaró el Congreso de la Nación. Va creciendo la expectativa por la edición 50 de la competencia motor más grande del país.

Octubre 13, 2025 04:48 p. m. • 
Por Redacción D10
toyota.jpg

Todo listo. El Rally del Chaco cumple 50 años y ya se vive con mucha efervescencia.

Foto: José Bogado/Última Hora

El Congreso de la Nación declaró de interés nacional la realización de la 50ª edición del Transchaco Rally, a llevarse a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre del 2025.

Además, en la resolución se “exhortó a las autoridades nacionales y a los entes pertinentes del Estado que brinden el apoyo necesario para el normal desarrollo del prestigioso evento”.

A finales de septiembre, la Senatur ya había tomado una similar decisión al considerar de interés turístico nacional a la competencia motor más grande del país que se desarrollará en el Chaco.

En ese documento, destacó que el rally “permite visibilizar el potencial turístico del Chaco paraguayo” y “genera un impacto económico positivo en las comunidades anfitrionas, dinamizando sectores como la gastronomía, el comercio, los servicios locales, promoviendo el desarrollo territorial a través del turismo”.

Por lo tanto, “proyecta al Paraguay como un desafío de aventuras, deportes y experiencias auténticas”.

Comienza a crecer las expectativas de los pilotos y los fanáticos con las verificaciones, la larga simbólica y las pruebas de clasificación previstas para este fin de semana.

Los equipos anotados ya visitaron la Región Occidental para hacer el reconocimiento de las rutas de las 12 pruebas especiales por donde se desarrollará la carrera principal.

Rally del Chaco Otros Deportes Paraguay
Redacción D10