Rally del Chaco 2025 es de interés nacional

El Congreso de la Nación declaró de interés nacional la realización de la 50ª edición del Transchaco Rally, a llevarse a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre del 2025.

Además, en la resolución se “exhortó a las autoridades nacionales y a los entes pertinentes del Estado que brinden el apoyo necesario para el normal desarrollo del prestigioso evento”.

A finales de septiembre, la Senatur ya había tomado una similar decisión al considerar de interés turístico nacional a la competencia motor más grande del país que se desarrollará en el Chaco.

En ese documento, destacó que el rally “permite visibilizar el potencial turístico del Chaco paraguayo” y “genera un impacto económico positivo en las comunidades anfitrionas, dinamizando sectores como la gastronomía, el comercio, los servicios locales, promoviendo el desarrollo territorial a través del turismo”.

Por lo tanto, “proyecta al Paraguay como un desafío de aventuras, deportes y experiencias auténticas”.

Comienza a crecer las expectativas de los pilotos y los fanáticos con las verificaciones, la larga simbólica y las pruebas de clasificación previstas para este fin de semana.

Los equipos anotados ya visitaron la Región Occidental para hacer el reconocimiento de las rutas de las 12 pruebas especiales por donde se desarrollará la carrera principal.