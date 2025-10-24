Simpático momento del Patrón en el Chaco

Diego Domínguez, cuatro veces ganador del Rally del Chaco, tuvo una jornada muy complicada en la edición 50 de la competencia que inició este viernes. El piloto tuvo problemas que lo marginaron de la pelea por la carrera, pero dejó momentos particulares que muestran la esencia de lo que representa la máxima prueba del deporte motor.

Domínguez terminó la PE5 de Picada Histórica, con problemas de la suspensión de la rueda delantera derecha, logrando reparar antes de partir en la siguiente especial de Cemelpa. Sin embargo, nuevamente en el tramo volvió a presentar inconvenientes, esta vez en la rueda izquierda, quedándose varado a la espera de asistencia.

En uno de los momentos del día y grabado por los aficionados, Domínguez se encontraba atascado en un talcal, siendo remolcado por una camioneta. Sin embargo, el conductor aficionado no conseguía ayudar mucho por lo que el propio Domínguez tomó el volante ajeno y llevó su Toyota GR Yaris Rally2 hasta un punto para avanzar. La escena tomó un tono cómico con el propietario de la camioneta corriendo veloz tras su vehículo.