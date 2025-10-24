Rugen los motores

Hoy a las 07:50 se pone en marcha la edición 50 del Rally del Chaco 2025, con la disputa de la primera etapa de la competición, que tendrá a Gustavo Saba como el piloto que abre la prueba, teniendo como epicentro la localidad de Mariscal Estigarribia.

La justa se inicia en Cañada Elisa hasta Cuenca Lechera, con un recorrido inicial de 15 kilómetros, cerrando la etapa en Campo Karen, con un tramo total de 32 kilómetros.

MÁS COMPETENCIA. Mañana la segunda etapa consta de 7 pruebas especiales, que se ponen en marcha desde las 07:30, partiendo de Cemelpa hasta Campo Karen, mientras que el domingo 26, a partir de las 07:35, en la tercera etapa con seis pruebas especiales, la travesía culmina en la Picada Histórica.

El recorrido total será de 484 kilómetros, divididos en 21 pruebas especiales.

El piloto Gustavo Saba, al mando del Toyota GR Yaris Rally y la asistencia de José Díaz, se dio el gusto de convertirse en el piloto más ganador de estas pruebas iniciales del Chaco con nueve conquistas (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025).