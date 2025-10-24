TCR: Así está la carrera hasta el momento

Este viernes se puso en marcha la edición 50 del Rally del Chaco, con una jornada cargada de sorpresas y complicaciones que cambiaron rápidamente el panorama de la legendaria carrera de nuestro país.

Alejandro Galanti y Diego Domínguez quedaron fuera de la pelea y la situación fue aprovechada por los hermanos Zaldívar para hacerse con el podio tras correrse 5 de las 6 especiales marcadas para esta jornada.

Fau Zaldívar (Hyundai I20 N Rally 2) lidera la etapa con un tiempo total de 55m15s, mientras que Miguel Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally 2) se encuentra en la segunda posición a +12s de diferencia. El podio se completa con Agustín Alonso a +4m42s, mientras que el poleman del TCR, Gustavo Saba, marcha cuarto a +7m09s de diferencia.

La última especial del día, la más larga de 32.90 kms, se correrá a partir de las 13:55 y tendrá como punto de partida y final la zona de Campo Karen. Tras el final de esta prueba se podrá conocer al ganador de la primera etapa del Rally del Chaco.

