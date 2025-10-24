24 oct. 2025
Rally del Chaco

TCR: Así está la carrera hasta el momento

Los Hermanos Zaldívar establecen el 1-2 tras las primeras especiales del día del Rally del Chaco.

Octubre 24, 2025 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
RDO_8015_63725182.JPG

Zaldívar lidera antes de la última especial del día.

Foto: José Bogado - UH

Este viernes se puso en marcha la edición 50 del Rally del Chaco, con una jornada cargada de sorpresas y complicaciones que cambiaron rápidamente el panorama de la legendaria carrera de nuestro país.

Alejandro Galanti y Diego Domínguez quedaron fuera de la pelea y la situación fue aprovechada por los hermanos Zaldívar para hacerse con el podio tras correrse 5 de las 6 especiales marcadas para esta jornada.

Fau Zaldívar (Hyundai I20 N Rally 2) lidera la etapa con un tiempo total de 55m15s, mientras que Miguel Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally 2) se encuentra en la segunda posición a +12s de diferencia. El podio se completa con Agustín Alonso a +4m42s, mientras que el poleman del TCR, Gustavo Saba, marcha cuarto a +7m09s de diferencia.

La última especial del día, la más larga de 32.90 kms, se correrá a partir de las 13:55 y tendrá como punto de partida y final la zona de Campo Karen. Tras el final de esta prueba se podrá conocer al ganador de la primera etapa del Rally del Chaco.

Rally del Chaco Otros Deportes Fau Zaldívar
Redacción D10
Más contenido de esta sección
toyota.jpg
Rally del Chaco
Rally del Chaco 2025 es de interés nacional
El Rally del Chaco 2025 es de interés nacional, así lo declaró el Congreso de la Nación. Va creciendo la expectativa por la edición 50 de la competencia motor más grande del país.
Octubre 13, 2025 04:48 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-27 at 13.57.57.jpeg
Rally del Chaco
El Fan Zone del Rally del Paraguay ya está en marcha
El espíritu del automovilismo mundial ya se vive en Paraguay con la apertura del Fan Zone del WRC - Rally del Paraguay 2025, un espacio pensado para que el público pueda disfrutar de cerca toda la emoción del Mundial.
Agosto 27, 2025 11:35 a. m.