03 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Dan a conocer precios de entradas para la Supercopa

La Supercopa Paraguay se define este sábado en el Defensores del Chaco. Hoy se dieron a conocer los precios de las boletas.

Diciembre 03, 2025 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
La Supercopa Paraguay.jpg

La Supercopa Paraguay espera por el ganador.

Foto: Prensa APF

La final de la Supercopa Paraguay, que enfrentará al Campeón de la Copa Paraguay y el monarca con mayor puntaje en el año, se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 18.00 en el estadio Defensores del Chaco.

Este miércoles la APF dio a conocer los precios para este lance entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Cerro Porteño, que dará cierre a la temporada 2025 en el fútbol paraguayo.

Supercopa Paraguay Cerro Porteño General Caballero
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Felipe.jfif
Fútbol Paraguayo
¡Se va el Gato! Giménez cierra otro ciclo exitoso con el 2 de Mayo
Felipe Giménez dejó de ser el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, lo confirmó esta tarde al Extra de Fútbol a lo Grande. Sintetizó este segundo ciclo como “cumplido” y se mostró agradecido con el club norteño.
Noviembre 27, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
ALDO bobadilla_64357280.jpeg
Fútbol Paraguayo
Bobadilla: “Llevar a Sol al sitial que merece”
Sol de América inicia el proyecto 2026 de manera tempranera y la primera movida se da en la contratación del entrenador. En ese sentido, el elegido fue Aldo Bobadilla y la noticia se dio a conocer este lunes en horas de la tarde en Villa Elisa.
Noviembre 26, 2025 09:09 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA (1).png
Fútbol Paraguayo
Pódcast: Cerro Porteño tiene todo para ser campeón
En Hora Deportiva hablamos de Cerro Porteño, que está a un paso de lograr su estrella 35 en la historia del fútbol paraguayo.
Noviembre 25, 2025 06:12 p. m.
54944715190_a3a31f706f_o.jpg
Fútbol Paraguayo
Fantástica convocatoria en curso para directores técnicos
Más de 800 entrenadores participaron del curso habilitante para la temporada 2026.
Noviembre 24, 2025 04:39 p. m.
jjames.png
Fútbol Paraguayo
¿James Rodríguez al fútbol paraguayo?
Un importante club de Paraguay estaría en negociaciones con el volante colombiano James Rodríguez.
Noviembre 22, 2025 05:52 p. m.
Sportivo Luqueño Olimpia
Fútbol Paraguayo
Con dos dobletes, Olimpia corta una sequía ante Luqueño
Olimpia derrotó (2-4) al Sportivo Luqueño en Itauguá y volvió al triunfo después de cinco juegos sin ganar. Con dobletes de Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, el Decano remontó el marcador ante un rival que no supo administrar la ventaja numérica ni en el tanteador.
Noviembre 21, 2025 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más