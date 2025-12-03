Dan a conocer precios de entradas para la Supercopa

La final de la Supercopa Paraguay, que enfrentará al Campeón de la Copa Paraguay y el monarca con mayor puntaje en el año, se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 18.00 en el estadio Defensores del Chaco.
Este miércoles la APF dio a conocer los precios para este lance entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Cerro Porteño, que dará cierre a la temporada 2025 en el fútbol paraguayo.
