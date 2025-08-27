El Fan Zone del Rally del Paraguay ya está en marcha
El espíritu del automovilismo mundial ya se vive en Paraguay con la apertura del Fan Zone del WRC - Rally del Paraguay 2025, un espacio pensado para que el público pueda disfrutar de cerca toda la emoción del Mundial.
El Fan Zone está habilitado desde este miércoles 27 al sábado 30 de agosto, de 08:00 a 22:00 horas, convirtiéndose en el epicentro de actividades culturales, deportivas y recreativas en Encarnación.
Experiencias para el público
Durante cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de:
• Visibilidad directa a los autos y equipos del Mundial de Rally.
• Experiencias de marcas y activaciones interactivas.
• Un variado Food Park con propuestas gastronómicas.
• Shows en vivo todos los días, destacando el concierto de Villagrán Bolaños el viernes 29.
• Entrevistas abiertas en el escenario principal con los tres primeros pilotos de la jornada, viernes y sábado al finalizar la carrera.
• Pantalla gigante para vivir en directo la transmisión de las competencias.
El Fan Zone será el punto de encuentro de miles de fanáticos y turistas que llegan a Encarnación, ofreciendo una experiencia que combina deporte, cultura, música y gastronomía en un ambiente familiar.
De esta forma, Paraguay vuelve a posicionarse en el mapa internacional del deporte motor, mostrando al mundo su hospitalidad y la energía de una ciudad que vibra al ritmo del Rally.