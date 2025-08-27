El Fan Zone del Rally del Paraguay ya está en marcha

El Fan Zone está habilitado desde este miércoles 27 al sábado 30 de agosto, de 08:00 a 22:00 horas, convirtiéndose en el epicentro de actividades culturales, deportivas y recreativas en Encarnación.

Experiencias para el público

Durante cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de:

• Visibilidad directa a los autos y equipos del Mundial de Rally.

• Experiencias de marcas y activaciones interactivas.

• Un variado Food Park con propuestas gastronómicas.

• Shows en vivo todos los días, destacando el concierto de Villagrán Bolaños el viernes 29.

• Entrevistas abiertas en el escenario principal con los tres primeros pilotos de la jornada, viernes y sábado al finalizar la carrera.

• Pantalla gigante para vivir en directo la transmisión de las competencias.

El Fan Zone será el punto de encuentro de miles de fanáticos y turistas que llegan a Encarnación, ofreciendo una experiencia que combina deporte, cultura, música y gastronomía en un ambiente familiar.

De esta forma, Paraguay vuelve a posicionarse en el mapa internacional del deporte motor, mostrando al mundo su hospitalidad y la energía de una ciudad que vibra al ritmo del Rally.