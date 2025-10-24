El campeón vuelca y resigna sus pretensiones en el TCR 2025

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally 2, tuvieron un arranque decepcionante en el Rally del Chaco en donde debieron abandonar de manera tempranera a sus objetivos tras una de las primeras especiales del día.

Galanti, líder de la clasificación del campeonato nacional del rally y máximo ganador de esta legendaria competencia, tuvo un vuelco en la tercera especial del día (Picada Histórica 12.50km), situación que, con la cantidad de tiempo perdido, los deja fuera de la lucha por la carrera.

Esta situación deja a Miguel Zaldívar en camino al título de la temporada, aunque deberá completar la carrera para poder celebrar.

Blas Zapag y el Patrón Diego Domínguez son otros de los que tuvieron complicaciones. Zapag con un pinchazo en el inicio de la primera especial del día, mientras que Domínguez llegó con la rueda delantera derecha muy dañada tras el paso por Picada Histórica.

