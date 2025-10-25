Diego Domínguez abandona el Transchaco Rally

El experimentado piloto Diego Domínguez abandonó el Rally del Chaco al no largar en la Etapa 2. El corredor se retiró por diferencias con las decisiones tomadas por la organización con relación a su posición.

En un comunicado publicado a través de las redes sociales, argumentó que la organización no aplicó correctamente el reglamento sobre el orden de largada, lo que comprometía la seguridad en la competencia.

“Hemos tomado la decisión de abandonar la competencia para salvaguardar la seguridad del público, de nuestros compañeros competidores, de las categorías delante y de nuestra seguridad... Con la seguridad no se negocia”, detallaron.