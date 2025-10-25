25 oct. 2025
Rally del Chaco

Diego Domínguez abandona el Transchaco Rally

La nota resaltante de este sábado la brindó “El Patrón” Diego Domínguez que decidió retirarse del Transchaco Rally en su edición número 50.

Octubre 25, 2025 01:35 p. m. • 
Por Redacción D10
G4G387iXEAADCzM.jpg

Diego Domínguez decidió retirarse del Transchaco Rally 2025.

El experimentado piloto Diego Domínguez abandonó el Rally del Chaco al no largar en la Etapa 2. El corredor se retiró por diferencias con las decisiones tomadas por la organización con relación a su posición.

En un comunicado publicado a través de las redes sociales, argumentó que la organización no aplicó correctamente el reglamento sobre el orden de largada, lo que comprometía la seguridad en la competencia.

“Hemos tomado la decisión de abandonar la competencia para salvaguardar la seguridad del público, de nuestros compañeros competidores, de las categorías delante y de nuestra seguridad... Con la seguridad no se negocia”, detallaron.

Redacción D10
