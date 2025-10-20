Gustavo Saba: Pole y récord

Gustavo Saba volvió a dejar su sello en las pruebas de clasificación del Tranchaco Rally, que tuvo ayer una emocionante jornada en el Autódromo Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá.

El piloto, a bordo de un Toyota GR Yaris R2 junto a su navegante José Díaz, marcó el mejor tiempo por apenas 37 milésimas de diferencia con respecto a la dupla compuesta por Augusto Bestard y Augusto Plate que corrieron con un Skoda Fabia RS R2.

Con esto, Saba alcanzó la novena pole de la legendaria prueba, convirtiéndose de esa manera en el corredor que consiguió ese logro en más oportunidades en la historia, superando a Marco Galanti.

Saba fue “poleman” en 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y ahora suma el hito de esta edición 50ª de la máxima prueba del deporte motor paraguayo.

“La verdad, contento. Increíble partir al Chaco primero. Ojalá que sí se dé (la primera victoria). Vamos a luchar por eso. Estamos bien preparados, así que contento”, expresó el piloto tras establecer su récord.

Gustavo Saba será encargado de abrir los caminos suelo chaqueño que tendrá acción desde el viernes 24 de octubre. La primera especial del día iniciará a las 08:00 con la salida en Cañada Elisa.

CIFRA. 9 son los podios de Gustavo Saba en las clasificatorias del TCR. Es el más ganador de la historia.