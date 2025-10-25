Gustavo Saba gana la segunda etapa del Rally del Chaco

Gustavo Saba, a bordo de un Toyota GR Yaris R2 junto a su navegante José Díaz, fue el mejor en el segundo día de competencia del apasionante Rally del Chaco edición 50.

Saba se impuso por una diferencia de 02:52 minutos al segundo, Fabrizio Zaldívar, quien al término de la Prueba Especial11, protestó por una camioneta de seguridad en el camino a contra carrera.

Agustín Alonso, a 04:43 minutos del ganador, culminó en la tercera posición.

Tras la carrera, Saba habló ante los medios de prensa, mostrándose feliz por el resultado y a la espera de lo que será el último día de carrera este domingo. “Fue una etapa sumamente dura, difícil, salimos a acortar distancia”, dijo, agregando: “El enlace fue lo más difícil, nos agarró un diluvio de Campo Karen hasta acá”.

Fau Zaldívar, ganador de la primera etapa, se mantiene en la cima de la clasificación, a 3m59s de Saba y a 6m31s de Agustín Alonso.

La tercera y última etapa será este domingo desde las 07:35 con la Prueba Especial 16 en el desvío a Lagerenza (granja) en Cuenca Lechera 2.