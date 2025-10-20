Todo listo para la edición 50 del Rally del Chaco

Será la edición de oro, la número 50, y se disputará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Gustavo Saba, el múltiple campeón sudamericano y del Nacional de Rally, sumó el domingo su pole position número 9 y será el auto en punta en el Transchaco Rally, que vivió una excelente fiesta oficial en el añejo autódromo Rubén Dumot (el ex Aratirí) que cerró su cuadragésima tercera prueba de clasificación de la máxima prueba motor del país.

Saba, a los mandos del Toyota GR Yaris Rally y la asistencia de José Díaz, se dio el gusto de convertirse en el piloto más ganador de estas pruebas iniciales del Chaco con nueve conquistas (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025).

Serán 21 pruebas especiales, 19 en la Región Occidental distribuidas en tres etapas, con un total de 484,67 kilómetros de tramos cronometrados. Todo arrancará este viernes a las 07:50 con la primera etapa.