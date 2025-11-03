03 nov. 2025
Rally del Chaco

Gustavo Saba, el hombre que nunca dejó de creer

Gustavo Saba conquistó por primera vez el Rally del Chaco, un título que buscó desde 1999, año en el que hizo su estreno.

Noviembre 03, 2025 05:34 p. m. • 
Por Santiago Riquelme
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA (17).png

Gustavo Saba domó por primera vez el Chaco paraguayo, en la edición de oro del Rally, la 50. Pese a surcar en más de una veintena de veces las polvorientas tierras en medio del infierno verde, nunca antes había cruzado la línea de meta en primer lugar.

En este 2025, el Chaco lo eligió como el ganador y premió su tenacidad, y también recompensó “la perfección” de su navegante, Pepe Díaz.

“Es increíble. Muchas sensaciones distintas, muchos sentimientos, disfrutando ahora. Fue una carrera sumamente difícil este año. Eso hizo que este logro sea mayor”, reconoció días después durante su visita a Última Hora para estar presente en el Pódcast Hora Deportiva.

Sin duda, es un objetivo cumplido para el corredor, porque a fin de cuentas era el único título que faltaba en esa atiborrada vitrina de Saba Competición.

“Siempre uno quiere aspirar a esto, el Rally del Chaco es el más importante acá dentro del Paraguay. Y es algo que me faltaba, porque ya había logrado los siete campeonatos sudamericanos y los siete campeonatos nacionales”, remarcó.

gustavo Saba

En estudios. El periodista Santiago Riquelme y el piloto Gustavo Saba antes de la grabación de Hora Deportiva.

Foto: Renato Delgado

POLE Y TÍTULO. A bordo de su Yaris R2 (Toyota), Saba partió primero a la mítica competición. Impulsado con una nueva pole, la novena (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), que lo convierte en el piloto con más “poleman” de la historia, superando a Marco Galanti.

“Nos fue muy bien, tuvimos la vuelta más rápida, estábamos confiados, probamos bien el auto ahí, estábamos conformes por cómo iba el auto y pudimos lograrlo”, afirmó acerca de la emocionante prueba de clasificación en el Autódromo Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá.

“Disfruté mucho más el recorrido”

Para saborear del éxito debió cambiar de mentalidad. “Este año me convencí de que no pasaba absolutamente nada con mi trayectoria, con mi vida, si no ganaba el Rally del Chaco.

Lo encaré de una forma un poco más liviana, disfruté mucho más el recorrido y creo que eso me ayudó”, sostuvo.

“Hoy te digo que es un placer haber ganado el Rally del Chaco, haberme sacado una mochila de encima, pero no cambia absolutamente nada, las cosas que ganamos antes también son increíbles, así que disfruto de todo”, profundizó.

Santiago Riquelme
