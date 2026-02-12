¿Qué se sabe de la lesión de Damián Bobadilla?

Cada molestia o lesión de algún jugador paraguayo a partir de ahora será motivo de mucha preocupación de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en junio.

Este miércoles, en partido por la fecha 3 del Brasileirão, el São Paulo venció por 2-0 a Gremio con anotaciones de Lucas Moura y Jonathan Calleri.

En dicho encuentro fue titular el paraguayo Damián Bobadilla, pero sobre el minuto 33 tuvo que retirarse del campo de juego por una lesión.

Las alarmas se encendieron en la Selección Paraguaya, pero según los últimos reportes provenientes de Brasil, Bobadilla habría sufrido una contusión en el muslo, que le demandaría una recuperación de entre 8 y 10 días.

Vale recordar que el ex Cerro Porteño se convirtió en uno de los fijos de Gustavo Alfaro en el último tiempo en la Albirroja.