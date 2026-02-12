12 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

¿Qué se sabe de la lesión de Damián Bobadilla?

El volante Damián Bobadilla se retiró lesionado en el partido del São Paulo y encendió las alarmas en la Albirroja.

Febrero 12, 2026 04:21 p. m.
HA9rALlXYAACCoP.jfif

Bobadilla no pudo completar el partido en su equipo.

Cada molestia o lesión de algún jugador paraguayo a partir de ahora será motivo de mucha preocupación de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará en junio.

Este miércoles, en partido por la fecha 3 del Brasileirão, el São Paulo venció por 2-0 a Gremio con anotaciones de Lucas Moura y Jonathan Calleri.

En dicho encuentro fue titular el paraguayo Damián Bobadilla, pero sobre el minuto 33 tuvo que retirarse del campo de juego por una lesión.

Las alarmas se encendieron en la Selección Paraguaya, pero según los últimos reportes provenientes de Brasil, Bobadilla habría sufrido una contusión en el muslo, que le demandaría una recuperación de entre 8 y 10 días.

Vale recordar que el ex Cerro Porteño se convirtió en uno de los fijos de Gustavo Alfaro en el último tiempo en la Albirroja.

Damián Bobadilla Sao Paulo Brasil
