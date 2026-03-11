Un penal inexistente castiga a Olimpia ante Palmeiras

El equipo Sub 20 de Olimpia cayó por la mínima diferencia (0-1) con el Palmeiras de Brasil en la segunda presentación en el Grupo B de la Copa Libertadores de Ecuador.

El conjunto dirigido por el entrenador uruguayo Juan Manuel Salgueiro aguantó el cero hasta los 75 minutos de juego, pero un penal desniveló el enfrentamiento.

OLHA O PÊNALTI ARRUMADO PR PALMEIRAS NA LIBERTADORES SUB 20 !!!



AJUDADO PELA ARBITRAGEM DESDE A BASE!!!!



Jogador já sobe pro profissional habituado, não sentem a diferença.



pic.twitter.com/4MG4WxPmPt — Blog do Escobedo ᶜʳᶠ ¹⁸⁹⁵ (@escobedo042) March 11, 2026

Fue un golpe duro para el Decano, que estaba compitiendo muy bien. Además, muchos hinchas aseguraron que no existió falta sobre el jugador del Verdão, como se pudo corroborar en las imágenes. Sin embargo, nada se pudo corregir ya que no existe VAR en esta categoría.

Olimpia, que viene de golear 4-1 al Sporting Cristal de Perú, cerrará la fase de grupos contra Universidad Católica (ECU), el sábado, desde las 21:30.