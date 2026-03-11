11 mar. 2026
Copa Libertadores

Un penal inexistente castiga a Olimpia ante Palmeiras

VIDEO. Gracias a un gol marcado por Erick Belé, luego de un penal que no existió, Palmeiras venció 1-0 a Olimpia por la segunda fecha del Grupo B de la Libertadores Sub 20.

Marzo 11, 2026 08:58 p. m. • 
Por Redacción D10
olimpia opa.jpg

Olimpia no pudo con Palmeiras en la Libertadores.

Foto: Gentileza Olimpia

El equipo Sub 20 de Olimpia cayó por la mínima diferencia (0-1) con el Palmeiras de Brasil en la segunda presentación en el Grupo B de la Copa Libertadores de Ecuador.

El conjunto dirigido por el entrenador uruguayo Juan Manuel Salgueiro aguantó el cero hasta los 75 minutos de juego, pero un penal desniveló el enfrentamiento.

Fue un golpe duro para el Decano, que estaba compitiendo muy bien. Además, muchos hinchas aseguraron que no existió falta sobre el jugador del Verdão, como se pudo corroborar en las imágenes. Sin embargo, nada se pudo corregir ya que no existe VAR en esta categoría.

Olimpia, que viene de golear 4-1 al Sporting Cristal de Perú, cerrará la fase de grupos contra Universidad Católica (ECU), el sábado, desde las 21:30.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia Palmeiras
Redacción D10
