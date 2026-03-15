15 mar. 2026
Cerro Porteño

¿Qué dijo Jorge Bava sobre el penal de Cecilio Domínguez?

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, opinó acerca de que Cecilio Domínguez se encargara de la ejecución del penal ante el Sportivo Trinidense.

Marzo 15, 2026 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez aprovechó el rebote del penal que ejecutó para marcar el 1-1.

Foto: Gentileza - APF

Cecilio Domínguez se hizo cargo del penal de Cerro Porteño ante el Sportivo Trinidense, y si bien no lo convirtió, sí aprovechó el rebote que concedió el portero para poner el 1-1 transitorio.

Al técnico azulgrana, Jorge Bava, se le consultó sobre este tema. “A mí me gusta habitualmente que lo pateen los delanteros. Él es un delantero y estaba con confianza, lo hablamos y bien”, respondió.

“Y me gustó también la disposición del resto, que siempre busca el buen momento, busca el que esté mejor, no hay egos en ese sentido. Y eso a mí me gusta porque lo han pateado todos los penales. Y ellos mismos identifican quién está mejor. Creo que lo vieron con confianza, me lo avisaron y obviamente que lo autoricé”, añadió.

Jorge Bava resaltó otras cosas que aporta Cecilio Domínguez: “Tiene calidad y en cualquier momento sabe que te puede desnivelar, como lo hizo el partido pasado, como lo hizo este, que apareció en momentos clave del partido, con goles, con asistencias, con los penales”.

Con el tanto que convirtió el sábado, Cecilio Domínguez se pone como el goleador de Cerro Porteño en lo que va del Torneo Apertura, con tres dianas.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Jorge Bava Sportivo Trinidense
Redacción D10
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