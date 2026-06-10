10 jun. 2026
Sportivo Luqueño

Luqueño apuesta por el defensor Barreto

Sportivo Luqueño continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de fortalecer su plantel para la segunda parte de la temporada y uno de los nombres que se suman al proyecto auriazul es el defensor Miguel Ángel Barreto.

Junio 10, 2026 11:31 a. m. • 
Por Redacción D10
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El zaguero paraguayo, de 28 años, llega procedente del Sportivo 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, club con el que disputó el Apertura y en el que tuvo destacadas actuaciones. Su incorporación se concreta mediante un préstamo y forma parte del plan de reestructuración del conjunto luqueño para afrontar un semestre que será determinante en la tabla de promedios.

La directiva auriazul busca reforzar todas las líneas para escapar de la zona comprometida del descenso, en la que está en el décimo lugar al borde de la zona roja.

Los otros nombres que suenan son los de Nicolás Campisi y Alejandro Silva.

Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
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