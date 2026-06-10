Luqueño apuesta por el defensor Barreto

El zaguero paraguayo, de 28 años, llega procedente del Sportivo 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, club con el que disputó el Apertura y en el que tuvo destacadas actuaciones. Su incorporación se concreta mediante un préstamo y forma parte del plan de reestructuración del conjunto luqueño para afrontar un semestre que será determinante en la tabla de promedios.

La directiva auriazul busca reforzar todas las líneas para escapar de la zona comprometida del descenso, en la que está en el décimo lugar al borde de la zona roja.

Los otros nombres que suenan son los de Nicolás Campisi y Alejandro Silva.