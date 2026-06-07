Cerro Porteño ya se mueve en el mercado de pases

En plena pausa, la directiva de Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases, barajando nombres para potenciar el plantel de cara al segundo semestre cuando los desafíos estarán puestos en la Copa Libertadores y en el Torneo Clausura 2026.

El primer apuntado es el mediocampista argentino Agustín Almendra, del paladar futbolístico del entrenador Ariel Holan.

Almedra, de 26 años, se encuentra en la actualidad en la Liga Mexicana en el Necaxa, y la intención del Ciclón es de adquirir el mayor porcentaje de la ficha del jugador, que fue campeón de la Sudamericana y Recopa con Racing.

Cerro volverá a los trabajos la próxima semana para iniciar la pretemporada. El argentino Ariel Holan encabezará los trabajos de base, pensando principalmente en el enfrentamiento contra Palmeiras, por los octavos de final de la competencia continental.