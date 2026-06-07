07 jun. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño ya se mueve en el mercado de pases

Cerro Porteño apunta a reforzar su plantel de cara a los desafíos en el segundo semestre.

Junio 07, 2026 04:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Agustín Almendra, campeón de la Sudamericana con Racing en La Nueva Olla.

En plena pausa, la directiva de Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases, barajando nombres para potenciar el plantel de cara al segundo semestre cuando los desafíos estarán puestos en la Copa Libertadores y en el Torneo Clausura 2026.

El primer apuntado es el mediocampista argentino Agustín Almendra, del paladar futbolístico del entrenador Ariel Holan.

Almedra, de 26 años, se encuentra en la actualidad en la Liga Mexicana en el Necaxa, y la intención del Ciclón es de adquirir el mayor porcentaje de la ficha del jugador, que fue campeón de la Sudamericana y Recopa con Racing.

Cerro volverá a los trabajos la próxima semana para iniciar la pretemporada. El argentino Ariel Holan encabezará los trabajos de base, pensando principalmente en el enfrentamiento contra Palmeiras, por los octavos de final de la competencia continental.

Cerro Porteño Ariel Holan Copa Libertadores
Redacción D10
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