14 mar. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño triunfa sobre el final y sigue en racha

Cerro Porteño cumplió y prolongó su racha ganadora en el Apertura, con su sufrida victoria por 2-1 sobre Trinidense en La Nueva Olla.

Marzo 14, 2026 10:41 p. m.
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Cecilio Domínguez marcó el empate transitorio.

Foto: APF.

Apelando a la entrega, el empuje y el ímpetu, el Ciclón reaccionó en la complementaria y pudo soplar con fuerza sobre la hora, para seguir en la pelea implacable, manteniendo el ritmo para no perder de vista la parte alta de la clasificación.

Y de entrada el Azulgrana volvió a repetir errores argumentales, al no tener generación de juego con un mediocampo combativo pero sin ideas, aprovechando el Auriazul el mal momento del arbitraje, que mal utiliza el VAR, en decisiones que tienen poco fundamento.

Recién en la complementaria, el local tuvo reacción y asumió el rol protagónico, variando en su esquema y con elementos de mejor dinámica, fue presionando hasta encontrar el camino de la victoria, ya con un perfil completamente jugado en ataque.

Gana y sigue, el Ciclón no se baja de la lucha y saca adelante un partido caliente, sin lucir, pero con temperamento.

Torneo Apertura Cerro Porteño Recoleta
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