09 jun. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño asegura su primer refuerzo

Cerro Porteño presentará en las próximas horas a su primer refuerzo proveniente del fútbol mexicano.

Junio 09, 2026 10:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Agustín Almendra e

Es un hecho, Cerro Porteño concretó el acuerdo para la venida de su primer refuerzo de cara al segundo semestre del año.

El primer refuerzo azulgrana es el mediocampista argentino Agustín Almendra, del paladar futbolístico del entrenador Ariel Holan.

Según César Luis Merlo, periodista especializado en Mercado de Pases, el contrato de Almendra con Cerro Porteño será de tres años.

Almedra, de 26 años, últimamente en la Liga Mexicana en el Necaxa fue campeón de la Sudamericana y Recopa con Racing.

Cerro volverá a los trabajos esta semana para iniciar la pretemporada. El argentino Ariel Holan encabezará los trabajos de base, pensando principalmente en el enfrentamiento contra Palmeiras, por los octavos de final de la competencia continental.

Cerro Porteño Necaxa Mercado de Pases
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