Cerro Porteño asegura su primer refuerzo

Es un hecho, Cerro Porteño concretó el acuerdo para la venida de su primer refuerzo de cara al segundo semestre del año.

El primer refuerzo azulgrana es el mediocampista argentino Agustín Almendra, del paladar futbolístico del entrenador Ariel Holan.

Según César Luis Merlo, periodista especializado en Mercado de Pases, el contrato de Almendra con Cerro Porteño será de tres años.

Almedra, de 26 años, últimamente en la Liga Mexicana en el Necaxa fue campeón de la Sudamericana y Recopa con Racing.

Cerro volverá a los trabajos esta semana para iniciar la pretemporada. El argentino Ariel Holan encabezará los trabajos de base, pensando principalmente en el enfrentamiento contra Palmeiras, por los octavos de final de la competencia continental.