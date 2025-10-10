Prueba exigente

La Selección Paraguaya mide hoy a Japón, desde las 07:20, en Osaka, como inicio de la etapa de preparación rumbo al Mundial de Norteamérica del 2026.

Esta será la primera prueba de las al menos seis que tendrá el elenco paraguayo, y el primer compromiso amistoso que afrontará el entrenador Gustavo Alfaro, ya que el profesional solo dirigió hasta el momento en Eliminatorias.

La principal novedad en el equipo paraguayo será el debut de Diego González, atacante del Atlas de México, que se ubicará como mediapunta, acompañando a Antonio Sanabria ante las ausencias de Julio Enciso y Ramón Sosa, este último baja por lesión.

El equipo inicial de la Albirroja será con: Robert Fernández en portería; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón en el mediocampo; Diego González y Antonio Sanabria en el ataque.

Paraguay tendrá otro compromiso en su gira por Asia, ante Corea del Sur el martes 14 desde las 08:00.

Para el mes de noviembre están marcados los amistosos ante Estados Unidos (sábado 15) y México (martes 18) ambos en Estados Unidos.