Once de la Albirroja, con novedades

La Albirroja apunta a su último amistoso de la temporada, de cara al Mundial que se cumplirá en Norteamérica en el 2026.

En la noche del martes 18 de noviembre, el equipo paraguayo choca con México, en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas: el partido empieza a las 22:30.

El entrenador Gustavo Alfaro prepara un equipo con varios nombres nuevos, con relación a los juegos que encaró esta temporada entre Eliminatorias y amistosos.

En portería, Orlando Gill repite titularidad, mientras que en defensa, la línea estaría conformada con Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Andrés Duarte y Agustín Sandez. En el medio Miguel Almirón, Braian Ojeda, Matías Galarza, Diego Gómez y Ramón Sosa. En la delantera Antonio Sanabria.

Paraguay en su compromiso anterior cedió con Estados Unidos por 2-1, en donde el defensor Omar Alderete fue expulsado por un tumulto sobre el final del juego.