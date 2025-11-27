27 nov. 2025
Mundial Sub 17

Portugal se corona en el Mundial Sub 17

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.

Noviembre 27, 2025 03:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Portugal

Así salió a la cancha el seleccionado portugués que salió campeón.

Foto: Gentileza - Portugal

José Murinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la elite. No sería extraño que en breve empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.

Suya fue la diana con la que Portugal introdujo en sus vitrinas por primera vez en su historia un Mundial sub-17. La firmó en la primera parte, con incertidumbre y con la intervención del VAR, que decidió a su favor cuando el árbitro consultó si remató en fuera de juego un centro desde la banda derecha de Cunha Duarte.

Fue su acierto número siete del Mundial, sólo uno menos de los que firmó Johannes Moser, la otra estrella del torneo. El austríaco perdió el duelo final de goleadores y, aunque ganó la Bota de Oro, no consiguió el trofeo más importante, el título con el que se habría acreditado como campeón.

Austria intentó sin éxito contrarrestar el tanto de Anísio y acarició el empate en el minuto 85, cuando Daniel Frauscher estrelló contra el palo derecho de la portería defendida por Romário Cunha un lanzamiento desde fuera del área.

Fue el último intento del conjunto centroeuropeo, que acarició la gloria. También, como Portugal, estaba destinado a hacer historia, porque nunca había ganado el Mundial sub-17.

Anísio, con su gol, lo impidió y coronó a su selección, que hasta este jueves tenía como mayor éxito un tercer puesto en la edición que se disputó en Escocia en 1989.

-- Ficha técnica:

1.- Portugal: Romário Cunha; Banjaqui, Chelmik, Furtado, José Neto; Quintas (Soares, min. 77), Bernardo Lima; Duarte Cunha (Aragao, min. 66), Mateus Mide (Verdi, min. 77), Stevan Manuel (Pereira, min. 66); y Anísio (Neto, min. 89).

0.- Austria: Posch; Feldinger (Savic, min. 85), Ndukwe, Pokorny, Hofmann (Halmich, min. 84); Weindhandl, Markovic; Deshishku, Werner (Husic, min. 64), Moser; y Jozepovic (Frauscher, min. 85).

Gol: 1-0, min. 32: Anísio.

Árbitro: Bruno Pérez (Perú). Mostró cartulina amarilla a Bernardo Lima (min. 39) por parte de Portugal y a Husic (min. 69) por parte de Austria.

Incidencias: final del Mundial sub-17 de Catar disputada en el Estadio Internacional Khalifa de Doha ante unos 30.000 espectadores.

Mundial Sub 17
Redacción D10
