Promesa del capitán Gustavo Gómez: “Vamos a dejar la vida por estos colores”

Una vez finalizada la goleada de Paraguay sobre Nicaragua, el capitán Gustavo Gómez tomó el micrófono y dijo: “Obviamente que en el fútbol es un poco difícil prometer resultados, pero sí nosotros vamos a prometer que en cada práctica, en cada entrenamiento y en cada partido vamos a dejar la vida por estos colores”.

“Quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros a todo el pueblo paraguayo. Sentimos el apoyo en todas las Eliminatorias, y en especial en esto últimos días. Nos estamos preparando de la mejor manera”, señaló el jugador albirrojo.

“Nos estamos preparando de la mejor manera. Tenemos un objetivo muy grande. Creo que todo el país tiene un objetivo muy grande que es jugar la Copa del Mundo”, mencionó.

El vuelo de Paraguay a Estados Unidos saldrá el sábado a las 22:00, mientras que el primer partido de la Albirroja será el 12 de junio, a las 22:00.