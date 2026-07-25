25 jul 2026
Torneo Clausura

Promesa de gran partido en Villeta

Sportivo Ameliano y Nacional abrirán su camino en el torneo Clausura hoy desde las 18:30, cuando se enfrenten en Villeta. Dos equipos con aspiraciones de protagonismo medirán fuerzas en un duelo que promete intensidad desde el inicio.

Julio 25, 2026 10:41 a. m. • 
Por Redacción D10
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Peleado. Ameliano y Nacional prometen batalla esta tarde en La Fortaleza del Pikysyry.

La V Azulada, dirigida por Roberto Nanni, llega con la intención de mantener la buena imagen dejada en el Apertura, donde cumplió una destacada campaña. El equipo buscará sostener su regularidad, hacerse fuerte como local y volver a convertirse en uno de los animadores del certamen.

En la otra vereda estará Nacional, que afronta el nuevo desafío con la motivación de haber sido vicecampeón del primer torneo del año. El equipo comandado por Víctor Bernay pretende dar un paso más, corregir detalles y volver a pelear por los primeros lugares en un Clausura que se presenta exigente.

Ambos conjuntos renovaron expectativas y saben que un buen arranque puede marcar el rumbo de la competencia. En Villeta, Ameliano y Nacional buscarán sumar sus primeros tres puntos y comenzar con el pie derecho.

CIFRA. 1-1 terminó el partido la última vez que Sportivo Ameliano y Nacional se enfrentaron. Fue el pasado 20 de abril.

Torneo Clausura Nacional Ameliano
Redacción D10
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