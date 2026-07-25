Promesa de gran partido en Villeta

La V Azulada, dirigida por Roberto Nanni, llega con la intención de mantener la buena imagen dejada en el Apertura, donde cumplió una destacada campaña. El equipo buscará sostener su regularidad, hacerse fuerte como local y volver a convertirse en uno de los animadores del certamen.

En la otra vereda estará Nacional, que afronta el nuevo desafío con la motivación de haber sido vicecampeón del primer torneo del año. El equipo comandado por Víctor Bernay pretende dar un paso más, corregir detalles y volver a pelear por los primeros lugares en un Clausura que se presenta exigente.

Ambos conjuntos renovaron expectativas y saben que un buen arranque puede marcar el rumbo de la competencia. En Villeta, Ameliano y Nacional buscarán sumar sus primeros tres puntos y comenzar con el pie derecho.

CIFRA. 1-1 terminó el partido la última vez que Sportivo Ameliano y Nacional se enfrentaron. Fue el pasado 20 de abril.