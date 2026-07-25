Mucho en juego en Campo Grande

El Canario buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita engrosar su cosecha en la tabla acumulativa.

Enfrente estará un San Lorenzo golpeado y comprometido. El equipo de Troadio Duarte atraviesa una delicada situación con el descenso y llega al estadio Ricardo Gregor con la obligación de sumar de a tres para mantener viva la esperanza de escapar de la zona roja.

CIFRA. 96 partidos acumula Charpentier en el fútbol paraguayo. Jugó en Luqueño, Guaraní, Triqui y Tembetary.