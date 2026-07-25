25 jul 2026
Torneo Clausura

Mucho en juego en Campo Grande

Recoleta y Sportivo San Lorenzo protagonizarán hoy un duelo de necesidades en el estadio Ricardo Gregor, desde las 16:00, por la primera fecha del Clausura.

Julio 25, 2026 10:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Refuerzo. Paul Charpentier es una de las caras nuevas en Recoleta.

El Canario buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita engrosar su cosecha en la tabla acumulativa.

Enfrente estará un San Lorenzo golpeado y comprometido. El equipo de Troadio Duarte atraviesa una delicada situación con el descenso y llega al estadio Ricardo Gregor con la obligación de sumar de a tres para mantener viva la esperanza de escapar de la zona roja.

CIFRA. 96 partidos acumula Charpentier en el fútbol paraguayo. Jugó en Luqueño, Guaraní, Triqui y Tembetary.

Torneo Clausura Recoleta Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
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