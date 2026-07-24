24 jul 2026
Torneo Clausura

Comienza un gran desafío

OBLIGACIÓN. Cerro Porteño inicia hoy el Clausura 2026 ante su gente enfrentando a Trinidense desde las 18:30. ESTRENO. El DT Ariel Holan apostará por nuevas caras en el equipo con la necesidad de arrancar con el pie derecho.

Julio 24, 2026 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
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El arquero Manuel Roffo será titular para el partido de esta tarde en Barrio Obrero.

Cerro Porteño debuta en el Torneo Clausura 2026 con la obligación de comenzar sumando de a tres. El equipo de Ariel Holan recibirá hoy a Sportivo Trinidense, desde las 18:30, en La Nueva Olla, en un estreno que puede marcar el rumbo de un campeonato en el que el Ciclón está obligado a pelear por el título.

Luego de quedarse con las manos vacías en el Apertura, el conjunto azulgrana encara esta nueva competencia con la presión de responder a las expectativas de su gente y demostrar desde la primera fecha que está preparado para recuperar el protagonismo en el fútbol paraguayo.

Holan deberá afrontar el debut con varias bajas importantes. Blas Riveros, Lucas Merolla, Ignacio Aliseda, Juan Manuel Iturbe y Fabricio Domínguez continúan recuperándose de molestias musculares y lesiones, por lo que no se encuentran en condiciones de arrancar el campeonato.

Pese a esas ausencias, el entrenador presentará una formación con caras nuevas. En el arco se producirá el estreno oficial del argentino Manuel Roffo, uno de los principales refuerzos para esta temporada. Además, el volante Ariel Gamarra también aparece con grandes chances de iniciar como titular en la mitad de la cancha.

Otra de las novedades será la presencia de Derlis Rodríguez, quien regresó al club tras su préstamo en Guaraní y se ganó un lugar en el equipo durante la pretemporada. El atacante buscará aprovechar esta nueva oportunidad para consolidarse con la camiseta azulgrana.

Con respecto a Trinidense, el equipo de José Arrúa buscará dar la nota de la fecha 1, buscando un triunfo importante pensando sobre todo en la tabla acumulativa para clasificación a copas internacionales.

El conjunto auriazul con Arrúa al frente desde hace más de 5 años mantuvo la base y se reforzó en puestos puntales.

CIFRA. 41 vallas invictas acumuló Manuel Roffo en su paso por su anterior club, Instituto de Córdoba, en 120 partidos. 3-1 ganó Sportivo Trinidense la última vez que ambos equipos se enfrentaron. Fue el pasado 15 de mayo.

Torneo Clausura Cerro Porteño Sportivo Trinidense
Redacción D10
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