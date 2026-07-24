24 jul 2026
Torneo Clausura

Autoridades lanzan una advertencia

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que hace hincapié en la “no violencia” en los estadios de fútbol.

Julio 24, 2026 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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La violencia marcó el último clásico del fútbol paraguayo.

Foto: Archivo

Antes del inicio del torneo Clausura 2026, el Ministerio del Interior decidió lanzar un recordatorio de la vigencia de la Ley Nº 7269/2024 que busca luchar contra la violencia en los eventos deportivos.

El llamado de atención incluye un recordatorio de las sanciones legales que pueden caer sobre los involucrados, como también a los organizadores de los espectáculos que en este casos son la APF y los clubes de fútbol.

Cabe recordar que en el torneo Apertura 2026 se produjeron serios incidentes en el sector norte del Defensores del Chaco que terminaron con la suspensión del Superclásico y luego, vía tribunal, la pérdida de puntos para Cerro Porteño. No hubo una sanción definitiva para la barra organizada, aunque sí sanciones provisorias de prohibición de ingresos en los estadios.

En donde sí hubo una fuerte incidencia fue en lo político, específicamente en el Senado, desde donde se promovieron diferentes resoluciones que obligaban a diferentes organismos a cooperar para erradicar la violencia de los estadios deportivos.

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Fuente: Ministerio del Interior.

Torneo Clausura Violencia Fútbol paraguayo
Redacción D10
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