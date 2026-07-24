24 jul 2026
Torneo Clausura

Todo arranca en La Terraza

El primer partido del Clausura 2026 será en el norte del país. Desde las 16:00, en el estadio Río Parapití, 2 de Mayo recibirá a Rubio Ñu en un enfrentamiento directo entre equipos que necesitan sumar para escapar de la zona comprometida del promedio.

Julio 24, 2026 09:23 a. m. • 
Por Redacción D10
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Peleado. 2 de Mayo y Rubio Ñu prometen un reñido duelo en Pedro Juan Caballero.

El duelo representa mucho más que tres puntos, ya que ambos equipos llegan con el mismo objetivo: hacerse fuertes y ganar terreno ante un rival directo. Es el denominado “partido de seis puntos”, donde una victoria puede significar un impulso importante y una derrota puede complicar el camino de cara al resto del campeonato.

El Gallo Norteño, dirigido por Eduardo Ledesma, apuesta por la fortaleza de su casa y las incorporaciones realizadas para esta segunda parte del año. Con un plantel renovado y la necesidad de comenzar con el pie derecho, 2 de Mayo buscará que el Río Parapití sea una fortaleza.

Enfrente estará Rubio Ñu, que inicia el Clausura con la conducción de Felipe Giménez, un entrenador que conoce muy bien al rival de turno, ya que fue técnico del conjunto pedrojuanino.

CIFRA. 2-0 ganó el 2 de Mayo la última vez que ambos equipos se enfrentaron. Fue el pasado 9 de mayo, por el Apertura.

Torneo Clausura 2 de Mayo Rubio Ñu
Redacción D10
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